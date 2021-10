Un mare artist va primi o stea pe Walk of Fame Celebrul actorul britanic Daniel Craig va fi recompensat cu o stea pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, informeaza DPA. Actorul in varsta de 53 de ani, protagonistul celor mai recente cinci filme din seria „James Bond”, devine astfel cel mai recent star din industria de divertisment al carui nume va fi imortalizat pe Walk of Fame din Hollywood. Steaua dedicata actorului Daniel Craig – cea de-a 2.704-a de pe Walk of Fame – va fi dezvaluita in cadrul unei ceremonii oficiale care va avea loc in data de 6 octombrie, au anuntat reprezentantii Camerei de Comert din Hollywood.Ea va fi amplasata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

