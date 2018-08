Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru persoane sunt considerate disparute in urma incendiilor de vegetație din California, dupa ce 16 persoane raportate disparute marți au fost gasite in siguranța de catre autoritați, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Aproape 900 de locuințe și alte 300 de cladiri au fost distruse…

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Bilantul incendiilor de vegetatie din California a ajuns duminica la sase morti, informeaza AFP. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat stare de urgenta in statul de pe coasta Pacificului, unde flacarile au cuprins circa 63.000 de hectare potrivit serviciului de urgenta al guvernatorului.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata starea de urgenta in statul California, afectat din 23 iulie de incendii de padure, informeaza EFE. Trump a ordonat guvernului federal sa acorde asistenta suplimentara regiunii afectate, de unde autoritatile au fost obligate sa evacueze circa 38.000…

- In dimineața zilei de vineri, 29.06.2018, un echipaj al Poliției Locale Ploiești din cadrul Serviciului Ordine Publica s-a deplasat in zona Cartierului Cina, in urma unei sesizari comunicate prin dispeceratul instituției, care a depistat doi cai lasați in libertate și fara supraveghere, in parcul…

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…

- Se știe foarte bine ca toate animalele nocturne prezinta adaptari specifice ale organelor de simț, care le îngaduie sa se descurce perfect în condiții de noapte, de luminozitate redusa. La fel de bine ne e cunoscut ca alte specii prefera (și sunt adaptate la) o activitate desfașurata…