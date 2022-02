Stiri pe aceeasi tema

- Tony Reid, in varsta de 54 de ani, a facut doua vizite scurte și separate la supermarketul Lidl din Greenock, din Marea Britanie, pe 15 ianuarie. Cumparatorul a promis ca va boicota Lidl. Motivul boicotului o amenda de 90 de lire sterline. Clientul primise amenda in urma unei vizite care a durat mai…

- Astfel, incepand de vineri de la ora 04:00 GMT, calatorii sositi in Anglia nu vor mai trebui sa prezinte la intrarea in tara un test negativ (PCR sau rapid antigen) pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea calatoriei, iar daca sunt vaccinati nu vor mai trebui nici sa se izoleze pana la…

- Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, a cerut o revizuire a regulilor Camerei inferioare a Parlamentului dupa ce Stella Creasy a fost mustrata pentru ca a vorbit în parlament în timp ce își purta copilul într-un port-bebe. Stella Creasy a criticat „absurditatea”…

- Grecia va inchide, incepand cu data de 3 ianuarie, restaurantele si barurile la miezul noptii si nu va permite mai mult de sase persoane la o singura masa in aceste localuri, in incercarea de a stavili un nou val de COVID-19, a anuntat luni Ministerul Sanatatii grec, informeaza AFP.

- Marea Britanie vrea sa angajeze specialisti in servicii de asistenta sociala si ingrijire la domiciliu din strainatate pentru a umple golurile cronice de forta de munca din acest domeniu, a anuntat Guvernul de la Londra.

- Se cauta: cineva cu experiența in conducerea unui pub, dragoste pentru izolare și dorința de a-și marca numirea stand pe un tron și turnandu-și bere in cap. Acestea sunt cerințele pentru viitorul monarh al insulei Piel.

- O insula izolata din Marea Britanie a lansat un anunț de agajare inedit. Are nevoie de un om cu experiența in conducerea unui pub, caruia sa-i placa singuratatea și sa accepte sa fie numit in funcție in timp ce sta pe tron și i se toarna bere in cap, relateaza The Guardian.

- Noi masuri urgente ale Guvernului britanic in vederea combaterii raspandirii noii variantei Omicron Covid -19 intra in vigoare de maine. Astfel, incepand de marți, 30 noiembrie: - toate persoanele (inclusiv cele vaccinate cu ambele doze) care sosesc in Anglia vor trebui sa efectueze…