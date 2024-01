Un locuitor al raionului Ialoveni s-a ales cu arsuri din cauza unei butelii de gaz

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani a primit arsuri in timpul utilizarii necorespunzatoare a unei butelii conectate la un aragaz. Cazul a fost inregistrat in seara zilei de 2 ianuarie 2024 intr-o casa de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora…

- Patru persoane inclusiv doi minori au primit intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la un termogenerator pe combustibil gazos. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 29 noiembrie in orașul Codru, municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:36.

- In dimineața zilei de astazi, pompierii au fost solicitați sa stinga o mașina cuprinsa de flacari. Cazul a avut loc in capitala pe strada Contantin Virnav 13. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:59, noteaza Noi.md. La fața locului, pentru stingerea arderii a intervenit un echipaj de…

- Trei persoane inclusiv doi minori au primit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la soba de incalzit. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 08 octombrie in localitatea Gherman, raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:00. Potrivit primelor informații, o tinara…

- Un barbat a primit arsuri dupa ce a incercat sa faca focul in soba cu un lichid ușor inflamabil Un barbat in virsta de 36 de ani a suferit combustii, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu un lichid ușor inflamabil. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de 30 octombrie 2023 intr-o locuința din…

- Patru persoane inclusiv o minora au primit arsuri in urma nerespectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor. Primul caz a fost inregistrat in seara zilei de 25 octombrie in localitatea Lucești, raionul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:51. Potrivit primelor informații,…

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au fost alertați pentru a asigura paza antiincendiara in urma aterizarii forțate a unei aeronave. Cazul a fost inregistrat pe 22 octombrie pe aerodromul din preajma localitații Horaști, raionul Ialoveni, noteaza Noi.md. Apelul la Serviciul…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale, dupa ce a tras cu pusca in pisica vecinului, la o adresa din Bucuresti. „La data de 15 octombrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 20 au fost…