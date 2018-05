Un mare juriu (structura din sistemul judiciar american, n.r.) newyorkez a validat miercuri punerea sub acuzare a lui Harvey Weinstein pentru un viol si o felatie fortata, in cadrul unei etape suplimentare spre un eventual proces al producatorului hollywoodian, informeaza AFP. Harvey Weinstein, acuzat incepand din toamna anului trecut de aproape 100 de femei de abuzuri sexuale, hartuire si viol, a fost pus sub acuzare pentru prima data vineri de Politia din New York pentru un viol ce ar fi fost comis in 2013 si o felatie fortata impusa unei actrite in 2004. Producatorul de film, in varsta de 66…