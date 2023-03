Un judecător ieşean îşi lansează un volum de poezii Vineri, 17 martie, are loc lansare volumului de poezii „Lumea prin ochelarii tai", semnat de ieseanul Costica Ciocan (FOTO JOS). Evenimentul se va desfasura la sediul Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi, Casa cu absida „Laurentiu Ulici" (Str. Grigore Ureche nr. 7), si va fi moderat de poetul Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru si Adi Cristi. Costica Ciocan este un iesean in varsta de 29 de ani, care a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae" si Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, profesand ca judecator la Judecatoria Iasi.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

