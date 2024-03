Originar din Constanta: Agi – Amet Gemal, tatarul remarcat in literatura si presa

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj publicat pe blocul sau, fostul președinte Ion Iliescu afirma ca numele profesorului Nicolae Manolescu va trai „cat va trai si literatura romana”, relateaza Agerpres. Fostul președinte al Romaniei a povestit cum l-a cunoscut pe Nicolae Manolescu, in urma cu 65 de ani, perioada in care „ne-au…

- Astazi, 19 martie 2024, la ora 18:00, a avut loc o intalnire importanta la nivelul Organizatiei comunale PSD Pecineaga, unde s a luat o decizie importanta pentru viitorul comunitatii.Cu unanimitate de voturi, viceprimar Marian Makkai a fost validat drept candidatul oficial al PSD pentru functia de primar…

- Astazi, Romania iși plange unul dintre marii sai piloni culturali, Dinu Sararu, omul cu o contribuție semnificativa in presa, teatru și literatura. La varsta de 92 de ani, Sararu a parasit aceasta lume, lasand in urma o moștenire impresionanta și o amprenta puternica in sufletele celor care l-au cunoscut…

- Nascut pe 1 februarie 1935, Nicolae Motoc este originar din Fetesti, judetul Ialomita, dar cea mai mare parte a vietii sale este legata de Constanta. Pe cand avea doar doi ani, familia lui Nicolae Motoc s a stabilit la malul marii In anul 1995, Nicolae Motoc a devenit membru in Uniunea Scriitorilor…

- Pe 26 ianuarie 2024, Dan Persa implineste 64 de ani Dan Persa a venit pe lume in ziua de 26 ianuarie 1960, in orasul Gherla, judetul Cluj. Viitorul om care a facut cariera in literatura este licentiat al Facultatii de Geologie ndash; Geografie din Bucuresti. El a absolvit sectia de geofizica, in anul…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor AUR , filiala Constanta, se pregateste sa dezvaluie planuri semnificative in cadrul unei conferinte de presa programata pentru data de 15 ianuarie 2024.Evenimentul va avea loc la sediul partidului, situat pe Bulevardul Tomis, nr. 55A, incepand cu ora 14.00.Printre…

- La inceputul acestui an, juniorii 4 de la CSM Constanta antrenor, Denis Ali au castigat toate cele trei meciuri jucate la Turneul 2 al Campionatului Judetean, desfasurat in Sala "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia. Talentul sportiv cu care a fost daruit din plin Razvan Florea, marele campion al Constantei,…

- Ieri, 9 ianuarie 2024, Teodor Danci a implinit 21 de ani. Nascut la Constanta, conform profilului sau de Facebook, Teodor Danci este absolvent al Academiei de Arta Mihai Traistariu si unul dintre interpretii de seama ai compozitorului George Dragomir membru in UCMR ndash; ADA . Tanarul a inceput colaborarea…