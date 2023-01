Decizia judecatoarei americane de district Beth Bloom din Miami vine in urma deciziei ei din martie ca utilizarea terminalului portului de croaziera Havana a constituit trafic de proprietati confiscate detinute de reclamant, Havana Docks Corp, inregistrata in Delaware. ”Se pronunta hotararea in favoarea reclamantului Havana Docks Corporation si impotriva Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd”, se arata in decizie. Potrivit hotararii, reclamantului i se acorda despagubiri in valoare de 109.848.747,87 dolari. Norwegian ar trebui sa plateasca si alte 3 milioane de dolari pentru taxe si costuri legale.…