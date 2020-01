Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei se reunește pentru a pregati debutul in Rugby Europe Championship 2020, debut care va avea loc pe 1 februarie, la Tbilisi, Stejarii urmand sa intalneasca Georgia. Timisoara Saracens da cei mai multi jucatori lotului, respectiv 13 din cei 32 care evolueaza in campionatul…

- Mihai Macovei si Ionel Melinte au fost alesi cei mai buni jucatori romani ai anului 2019, a anuntat Federatia Romana de Rugby, pe site-ul sau oficial. Mihai Macovei, jucator la Colomiers, in Franta, a fost votat cel mai bun rugbyst roman din strainatate, iar Ionel Melinte, care in 2019 a evoluat la…

- Rugby-ul romanesc pune la bataie primul trofeu in weekend. Timișoara Saracens, finalista sezonul trecut și Steaua, vicecampioana en-titre joaca cu trofeul Cupei Romaniei pe masa, joi, la ora 12, pe arena Noua din Brașov. Cele mai bune echipe din competiție s-au calificat in ultimul act fara sa cunoasca…

- Programata initial pentru data de 7 decembrie, la Brasov, finala Cupei Romaniei dintre Timisoara si CSA Steaua se va disputa mai repede cu 7 zile. Federatia a mutat finala pe 30 noiembrie de frica ninsorilor ce ar putrea veni in decembrie. Anul trecut, FRR a programat ultimul act al competitiei dintre…

- Prim-divizionara de rugby Timisoara Saracens are o sansa imensa de a juca din nou o finala a Cupei Romaniei, trofeu pe care l-a castigat de patru ori in acest deceniu. Finalista sezonul trecut, trupa banateana trebuie sa castige la Constanta pentru a fi sigura de ultimul act. Partida va avea loc la…

- Timișoara Saracens va intalni sambata, de la ora 15.00, pe stadionul Dan Paltinișanu in etapa a IV-a din Cupa Romaniei, Universitatea Cluj. La prima vedere pare un meci cu o favorita certa, doar ca in Superliga ardelenii au produs surpriza invingand puternicul team banațean. Lucru pe care elevii lui…

- Totul e bine cand se termina cu bine. Timișoara Saracens a tremurat in partida cu Dinamo, meci contand pentru etapa a doua a sezonului regulat, dar in cele din urma a obținut o victorie muncita, in fața unui adversar inferior, dar care și-a vandut foarte scump pielea, 32-29 (17-17). Suferind trei eșecuri…

- Timișoara Saracens intalnește Dinamo București in etapa a noua a Superligii de rugby. Banațenii sunt pe locul 3, dar deja la mare distanța de primele doua clasate, in timp ce Dinamo nu prea sperie pe nimeni, fiind clasata pe locul 6 din 7 echipe. O ocazie buna pentru elevii lui Sosene Anesi pentru a-și…