Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a șefului Inspecției Sanitare din DSP Gorj care a murit dupa ce aparatul de oxigen din ambulanța cu care era transferat la București, s-a defectat, acuza de crima responsabilii din Sanatate, informeaza Antena 3. “Acum, ca mi-am așezat EROUL intr-o odihna veșnica, cu puterile care mi-au…

- Un student de 23 de ani din București s-a aruncat de pe caminul in care locuia, dupa 3 ore in care a stat pe acoperiș și a vorbit cu un psiholog și cu negociatorii trimiși la fața locului. Conform Antena 3, la fața locului se afla cel puțin o ambulanța, dar salvatorii nu reușisera sa […] The post FOTO/Dupa…

- Analistul Bogdan Chireac considera ca blocarea tuturor PUZ-urilor din cinci sectoare ale Capitalei, masura luata forțat de primarul general Nicușor Dan, va duce la o creștere considerabila a prețurilor locuințelor, de peste 30%. „Lovitura asta pe piata imobiliara mi se pare uluitoare. Asta inseamna,…

- Inca un pacient cu COVID-19, transferat dupa incendiul de la Institutul Național “Matei Balș”, a murit joi. Bilanțul tragediei ajunge astfel la 12 decese. Este vorba despre un pacient care se afla in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, in timpul incendiului…

- O femeie de 84 de ani, transferata dupa incendiul de la Matei Balș la Spitalul Universitar de Urgența „Elias” din București, a murit, miercuri dimineața. Conform ministerului Sanatații, pacienta s-a aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Comisia Europeana a criticat dur documentul oficial trimis de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Comisia a reproșat Guvernului de la București ca Programul Național de Redresare și Reziliența…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…