Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a reușit imobilizarea persoanei in cauza facand uz de spray-ul iritant lacrimogen, pana la sosirea echipajului de intervenție solicitat in sprijin.In urma verificarii, s-a constatat ca barbatul are cetațenie italiana și este nascut la Napoli. In urma incercarii de a patrunde in obiectiv, persoana…

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant din apropiere.

- Un cetatean aflat în stare de ebrietate a intrat în cladirea Palatului Parlamentului României, în noaptea de duminica spre luni, dupa ce ar fi spart un geam, el fiind prins de jandarmii care asigura paza institutiei, informeaza Agerpres. „În dimineata…

- Un barbat a reusit sa intre in Parlament, luni, dupa ce a spart un geam.Cetateanul a fost dus la Sectia 17 Politie.Comunicatul pus la dispozitie de Politie In dimineata de 27.12.2021, in jurul orei 04.00, jandarmii ce asigura paza interioara a Palatului Parlamentului au sesizat Sectia 17 Politie, cu…

- În seara zilei de sâmbata ofițerii de patrulare implicați în serviciu în sectorul Botanica, au primit informație precum ca la intersecția strazilor Hristo Botev-bd. Dacia din municipiul Chișinau șoferul unui Citroen conduce în stare de ebrietate. Inspectorii…

- Muzeul Colecțiilor de Arta organizeaza evenimentul dedicat marelui muzician Mihail Jora. Mihail Jora (1881-1951) este omagiat printr-un eveniment intitulat „Mihail Jora – Timpul care apropie”. Acțiunea este dedicata implinirii a 130 de ani de la naștere și a 50 de ani de la decesul muzicianului. Mihail…

- Un paznic din București a murit joi seara, in timpul serviciului. Incidentul a avut loc in aceasta seara, in incinta unui hipermarket din Sectorul 2, zona Colentina, acolo unde un individ a incercat sa fure mai multe produse. Potrivit Antena 3, agentul de paza, insoțit de un coleg, a sesizat…

- In ultimele 24 de ore, mai mulți șoferi au fost trași pe dreapta de catre ofițerii de patrulare pe teritoriul țarii, iar 12 au fost depistați fiind in stare de ebrietate și inlaturați de la conducere inainte ca sa produca tragedii, 11 se aflau in stare de ebrietate avansata, iar in privința unuia a…