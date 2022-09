Stiri pe aceeasi tema

- Un indian care a castigat la loterie a declarat ca a fost atat de coplesit de numarul solicitarilor privind un ajutor financiar, incat a ajuns sa regrete ca a castigat marele premiu al acelei extrageri, informeaza luni BBC.

- Potrivit MIPE, evaluarea Comisiei Europene asupra indeplinirii celor 21 de tinte si jaloane aferente primei cereri de plata din cadrul PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) a fost finalizata si este pozitiva, iar concluziile vor fi transmise, conform procedurii, Comitetului Economic si Financiar…

- Sorina Rindașu, absolventa a Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava, proaspat admisa la Facultatea de Litere – Universitatea „Al. I. Cuza" Iași, și-a adjudecat cel mai important premiu al Concursului Național de Poezie „Constantin Virgil ...

- Un indian care lucreaza in Alba a invins birocația din Romania și și-a caștigat dreptul de a munci in țara. Ce s-a intamplat Un cetațean indian care a venit in Romania, in județul Alba sa munceasa legal, a invins birocrația și și-a caștigat dreptul de a lucra in țara. Mai exact, acesta a dat in judecata…

- Un barbat din Scotia a castigat marele premiu la loterie, insa marele premiu pare sa-i fi adus mai multa nefericire. Banii au destramat familia, cei doi copii acuzandu-l pe barbat ca nu a dorit sa imparta suma cu restul familiei.Alex Robertson, un sofer de autobuz din Glasgow, a castigat marele premiu…

- Deși se intampla rar, exista și situații in care norocul le surade chiar și celor mai necajiți oameni din lume. Așa s-a intamplat și in cazul unei femei sarace, care cerșea pe strada bani sau mancare pentru a supraviețui de pe o zi pe alta. In ciuda saraciei lucie in care aceasta traia, femeia nu […]…

- A sosit marele moment al zilei de astazi! Cele trei cupluri ajunse in marea finala a sezonului 5, și anume: Sabrina și Perneș, Giovana și Sese, cat și Alina și Valentin, au avut partea de ceremonia civila, unde raspunsul a fost evident "DA" din fața tuturor, astfel ca acum a sosit momentul in care se…