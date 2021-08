Un incendiu de vegetație de proporții a cuprins sudul Franței Un incendiu de vegetație de proporții a cuprins regiunea Var, din sudul Frantei. 5.000 de hectare de teren au fost deja arse. Pompierii au facut publice imagini cu cerul de un roșu stralucitor în primele ore ale dimineții de marți, transmite digi24.ro. Pompierii francezi încearca sa țina sub control incendiul, iar ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a anunțat ca va merge în zona pentru a monitoriza situatia, informeaza Reuters. Autoritatile au recomandat oamenilor sa stea la distanta de incendiul izbucnit în apropierea localitatii Gonfaron, la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

