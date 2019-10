Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni nu vor depune marturie in Congresul Statelor Unite, in ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a informat marți ministrul de Externe din Ucraina, Vadim Pristaiko, relateaza Reuters.Acesta a explicat decizia, argumentand ca Ucraina nu vrea…

- Un responsabil pentru securitate nationala al Casei Albe va afirma marti, in fata Congresului, ca a fost "preocupat" ascultand convorbirea telefonica intre Donald Trump si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unei copii a declaratiei sale obtinuta de mai multe media americane, relateaza…

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Ancheta, care decurge rapid,…

- Acest avertizor de integritate si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu faptul ca presedintele american i-a cerut omologului ucrainean, in timpul unei discutii telefonice care a avut loc la 25 iulie, sa-l ancheteze pe potentialul contracandidat al lui Trump in alegerile prezidentiale din 2020, Joe…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump l-ar fi trimis pe procurorul general William Barr in Australia, la premierul Scott Morison pentru a obtine informatii privind ancheta lui Robert Mueller. Departamentul de Stat a informat de asemenea ca seful Casei Albe a contactat oficiali si din alte tari pentru…

- Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aiba acces la transcriptul convorbirilor telefonice intre presedintele american…