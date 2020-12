Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele in cauza au fost conduse la sediul institutiei, unde s a stabilit ca sunt cinci adulti cu varste cuprinse intre 17 si 35 de ani si un minor in varsta de 10 ani, cetateni din Siria. Actiunea s a desfasurat cu sprijinul lucratorilor din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al M.A.I. aflati…

- Armata israeliana a anuntat miercuri dimineata ca a lovit tinte iraniene si siriene in Siria ca represalii dupa ce a gasit explozivi de-a lungul frontierei de facto din nordul Israelului, informeaza France Presse. "Ce au facut Iranul si Siria: au pus dispozitive explozive improvizate langa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patruzeci si unu de cetateni straini ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese pentru utilaje mecanice. Acestia proveneau din Siria, Irak si Palestina si au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si opt de cetateni din Siria si Irak ascunsi intr-un microbuz cu piese metalice, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu sprijinul unui sofer turc. Aceștia intenționau sa ajunga in vestul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si opt de cetateni din Siria si Irak ascunsi intr-un microbuz cu piese metalice, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu sprijinul unui sofer turc. In aceasta dimineața, in jurul orei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac I și II au depistat cinci cetațeni din Siria și Algeria, care au incercat sa treaca ilegal granița in Ungaria. In data de 21.09.2020, in jurul orei 21.30, polițiști de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Nu mai puțin de 20 de migranți ilegali, aflați intr-un microbuz condus de un cetațean sarb, au fost depistați, noaptea trecuta, in Lugoj, de polițiștii de frontiera. Refugii intenționau sa ajunga in vestul Europei, iar pentru asta erau dispuși sa-i plateasca calauzei din Serbia chiar și 200 de euro.

- Un numar de 13 migranți din Siria, Libia si Algeria, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, au fost prinși de politistii de frontiera de la Nadlac II, Salonta si Diosig in ultimele 48 de ore. Poliția de Frontiera anunța ca la Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat pe sensul de iesire…