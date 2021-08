Un hotel din Giurgiu a fost evacuat de urgență din cauza unui incendiu Un hotel din Giurgiu a fost evacuat de urgența din cauza unui incendiu izbucnit in vecinatate. Luni seara, in jurul orei 22, ISU Giurgiu era anunțat de izbucnirea unui incendiu in imediata vecinatate a unui hotel Focul a cuprins o anexa aflata in spatele hotelului, iar la fața locului au fost dirijate forțe importante ale Detașamentului de Pompieri Giurgiu – autospeciale de stingere cu apa și spuma, mașini de descarcerare, ambulanțe SMURD -, precum și doua ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanța. 19 subofițeri și trei ofițeri au acționat pentru stingerea incediului. Din hotel au fost evacuate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

