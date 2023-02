Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai scumpa masina noua a fost vanduta la o licitatie in Paris cu aproape zece milioane de euro! Este vorba despre singurul exemplar Bugatti Chiron Profilee, cu un design aparte, informeaza Observatornews. Caroseria este din fibra de carbon si este vopsita intr-o nuanța speciala de albastru, Bleu…

- Comandantul-sef al fortelor armate ucrainene, Valeri Zalujnii, a mostenit recent 1 milion de dolari din partea unui american de origine ucraineana, donand intreaga suma armatei tarii sale, care in aceste zile lupta impotriva trupelor invadatoare ruse, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citata de …

- Un ton rosu de 212 kg a fost vandut pentru 36 de milioane de yeni (257.000 de euro) la o licitatie traditionala de Anul Nou, joi, la Tokyo, un pret aproape de doua ori mai mare decat in ​​2022, scrie AFP. Suma mult mai mare de la an la an reflecta o imbunatatire a tendintei pietei, dupa trei ani de…

- Figurina animatronica originala E.T Extraterestrul, folosita in filmul omonim al lui Steven Spielberg, a fost vanduta la licitatie in acest week-end pentru suma de 2,6 milioane de dolari (2,45 milioane de euro), potrivit organizatorilor vanzarii, relateaza AFP.

- Administrația județeana intenționeaza sa reia procedurile legale pentru concesionarea fostului aeroport Alexeni. Conform anunțului de intenție publicat, valoarea concesiunii este puțin peste 1 milion de lei anual. Pana la acest moment și-au anunțat intenția de a participa la licitație doua institute…

- Un superiaht de 200 de milioane de dolari deținut de Viktor Medvedciuk, oligarh și prieten al lui Vladimir Putin, urmeaza sa fie vandut la licitație in beneficiul Ucrainei. Iahtul, aflat sub sancțiuni europene, a fost confiscat de Croația la inceputul acestui an, relateaza The Guardian.

- Sculptura „Pasarea de aur“ realizata de marele sculptor gorjean Constantin Brancuși a fost vanduta la o licitație organizatade casa „Sotheby’s“ din New York cu suma de 6,3 milioane de dolari.

- Starul rock Rod Stewart a dezvaluit presei britanice saptamana aceasta ca a refuzat o oferta de un milion de dolari pentru a canta la Cupa Mondiala FIFA din Qatar, care va incepe pe 20 noiembrie, potrivit news.ro.