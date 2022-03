Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Odorheiu Secuiesc a fost amendat de politisti dupa ce a reclamat la 112, in mod fals, ca i-a fost rapit copilul, a informat Biroul de Presa al IPJ Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Polițiștii Biroului Rutier Reghin au efectuat semnal de oprire unui autoturism al carui conducator auto nu ar fi acordat prioritate de trecere unor pietoni. Avand in vedere ca acesta nu s-a conformat solicitarii, polițiștii au pornit in urmarirea autoturismului. La scurt timp, cel in cauza a fost depistat…

- Un grav accident rutier s-a produs in seara de marti, zona Stejarul din Șomcuta Mare. Un barbat de 37 de ani din Buciumi a murit pe loc dupa ce a intrat cu masina sub un autobuz. „Accidentul s-a produs dupa ce Viorel nu a pastrat distanța regulamentara fața de autobuzul care circula in fața sa. […]…

- Un barbat de 69 de ani a fost atacat de un urs in zona localitatii harghitene Ciucsangeorgiu. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, a anuntat pe pagina sa de Facebook presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba. Potrivit sursei citate, ursul a fost…

- In prezent județul Harghita are o rata a incidenței cazurilor de imbolnavire cu COVID de peste 6 la mia de locuitori, in timp ce in orașele importante ale județului, incidența variaza de la 6 pana la 11 la mie, cum este in municipiul Miercurea Ciuc. Pe fondul creșterii ratei de infectare, Spitalul Județean…

- Sambata, 22 ianuarie, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat, pe strada Eroilor din comuna Ciobanu, un barbat, de 28 de ani, fata de care a fost dispusa masura carantinarii la domiciliu pentru perioada in curs, potrivit Inspectoratului…

- Un barbat din municipiul Gheorgheni a suferit arsuri pe corp si a ajuns la spital in urma unui incendiu provocat de explozia unei butelii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. "La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta la acoperisul casei de…

- Un barbat și o femeie din Vrancea sunt impreuna inculpați intr-un dosar penal, acuzați de marturie mincinoasa, dupa ce au dat declarații contradictorii intr-o cauza in care trei persoane erau judecate pentru trafic de minori și proxenetism. Potrivit rechizitoriului, cei doi martori au declarat una in…