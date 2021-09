Un hambar a fost cuprins de flăcări, în localitatea Șpring Garda Sebeș a intervenit, duminica seara, in cooperare cu SVSU Șpring, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Șpring. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta, cu ardere generalizata la un hambar. Suprafața afectata a fost de circa 300 de metri patrați, potrivit ISU Alba. Post-ul Un hambar a fost cuprins de flacari, in localitatea Șpring apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

