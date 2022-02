Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, in varsta de 44 de ani, a furat 6.500 de euro de la o fundație caritabila. Hackerul este cercetat de oamenii legii pentru furt de identitate, escrocherie, folosire de document false și frauda informatica. Banii erau stranși de un club de fotbal pentru ingrijirea copiilor.

- Cu documente false, un hacker roman a deturnat in favoarea sa banii destinați unor copii. Este vorba de 6.500 de euro stranși de un club de fotbal din Cortemilia. Banii erau destinați unei fundații caritabile care se ocupa cu ingrijirea copiilor. Polițiștii italieni au reușit sa-l descopere pe hoț.…

- Un roman și un moldovean, stabiliți in Italia, au fost condamnați la inchisoare. Barbații au furat din magazine de lux, iar valoarea este estimata la peste 26 de mii de euro. Ce pedepse au primit aceștia, dupa ce au facut ilegalitați in Tavagnacco, Rovigo, Casalecchio sul Reno, San Biagio di Callalta…

- Un grup infractional va fi tras la raspundere in Romania pentru ca a deturnat sute de mii de euro din fondurile UE pentru agricultura, destinati cultivarii rosiilor, a anuntat miercuri intr-un comunicat Oficiul European de Lupta Antifrauda, relateaza dpa. OLAF sustine ca grupul, care “nu avea nicio…

- Un roman in varsta de 36 de ani a murit la Terni, in seara zilei de sambata, dupa ce a cazut de pe viaductul din apropierea Garii Cospea, de la o inaltime de aproximativ sase metri, noteaza Umbria On.

- Un roman care a comis un furt in 2016 a fost retinut de carabinieri in urma unei verificari de rutina. Barbatul de 43 de ani nu a crezut ca va fi reclamat pentru ca a furat mai multe rufe puse la uscat, dar a constatat la intrarea in Italia ca exista deja un mandat de executare a pedepsei pe numele…

- Situația lui Dennis Man (23 de ani) ramane una incerta la Parma. Italienii nu sunt mulțumiți de randamentul fotbalistului roman și ar fi dispuși sa-l cedeze inca din aceasta iarna, definitiv sau sub forma de imprumut.Salvarea sa poate veni chiar din Italia. Jurnaliștii italieni anunța ca Dennis Man…

- Un roman din Italia a fost inchis, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele jandarmilor. Aceștia au descoperit ca barbatul circula cu un camion furat și avea in interiorul lui mai multe instrumente, care urmau sa fie folosite pentru o spargere.