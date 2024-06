Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de pe raul Natisone din Italia, noi detalii tulburatoare. Un pompier a inotat spre cei tineri romani care s-au inecat – Patrizia, Bianca si Cristian -, incercand sa-i salveze, insa fara succes, potrivit unor noi imagini. La o saptamana de la tragedia de la Natisone, salvatorii nu au gasit inca…

- Au trecut patru zile de cand salvatorii italieni il cauta pe Cristian Casian Molnar, tanarul care a fost luat de viitura pe raul Natisone din Italia. Primarul localitații Premariacco declara ca nu se va lasa pana cand baiatul nu va fi gasit. Intre timp, observatornews.ro a publicat marturii cutremuratoare…

