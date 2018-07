Grupul Politistilor Rutieri i-au transmis o scrisoare deschisa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, prin care ii solicita sa nu promulge modificarile Codului Rutier care fac referire la semnalizarea radarelor si spun ca, daca aceasta lege va fi adoptata, vor muri peste 2.000 de persoane in 2019. „Revenim la demersul nostru din luna martie 2018 si va The post Un grup de polițiști rutieri se adreseaza lui Iohannis: Nu aprobați radarele la vedere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .