Un grup de hacking nord-coreean a atacat o companie americană de IT pentru a fura criptomonede Hackerii au patruns in sistemele IT ale companiei JumpCloud din Louisville, Colorado, la sfarsitul lunii iunie, si si-au folosit accesul la acestea pentru a-i viza clientii si a fura numerar digital, au spus sursele. Atacul cibernetic arata cum spionii cibernetici nord-coreeni, candva multumiti sa urmareasca companiile cripto, abordeaza acum companiile care le pot oferi acces la mai multe surse de bitcoin si alte monede digitale. JumpCloud, care a recunoscut atacul intr-o postare pe blog de saptamana trecuta si a dat vina pe ”un actor sofisticat de amenintare sponsorizat de statul national”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

