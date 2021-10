Un grup de 12 state UE cer finanţarea cu fonduri europene a gardurilor împotriva migranţilor Un grup de 12 state membre ale UE au cerut finantarea cu fonduri europene a constructiei de &"bariere fizice&" pentru a proteja frontierele externe ale blocului comunitar, în contextul folosirii crescânde de catre state terte a migrantilor ca arma politica, relateaza vineri agentia EFE, citata de Agerpres.



Într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, Austria, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Grecia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia si Slovacia subliniaza ca &"barierele fizice par sa fie o masura eficienta de protectie a frontierelor, care serveste interesului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

