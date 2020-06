Un greu din PSD vrea bani europeni pentru România: Vom sta cu ochii-n soare, așteptând bani care nu vor ajunge In acest context, aceasta solicita Guvernului și Cotroceniului organizarea unei intallniri cu europarlamentarii romani pentru a gasi o cale de negociere la nivel european astfel incat Romania sa poata sa aiba acces la o felie cat mai mare din fondurile de redresare economica post-pandemie. „Suntem intr-un moment decisiv pentru proiectul european: ieșim din criza coronavirusului impreuna sau numai cate unul, urcat mai abil pe umerii altuia? (...) Romania trebuie sa joace inteligent și in echipa pentru a-și promova obiectivul. Acum trebuie sa joace. Pentru ca acum se stabilește esența planului de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate solicita la Bruxelles fonduri pentru sprijinirea angajatilor afectati de pandemie, banii fiind alocati in acest scop la initiativa eurodeputatului Victor Negrescu. Europarlamentarul PSD a sustinut si a obtinut posibilitatea ca somerii si angajatii independenti ale caror locuri de munca…

- Blocul comunitar a ajuns la un consens in privința redresarii post-Covid-19. Pandemia a facut ravagii in sistemul de sanatate, dar sa nu credem ca le-a luat și mințile stapanilor din Occident. Nicidecum, aceștia n-au uitat gustul și mirosul de sange al economiilor distruse. Mega-planul gandit de instituțiile…

- Propunerea Comisiei Europene de 1,85 trilioane de euro privind planul de redresare economica dupa COVID-19 poate fi in continuare ameliorata, a declarat miercuri eurodeputatul Victor Negrescu (PSD, S&D), acesta precizand ca sumele vehiculate inca pe surse “sunt prea mici pentru Romania, in termeni…

- Aproximativ 1 milion de muncitori! Europa de Vest are nevoie urgent de acești oameni dispuși sa lucreze, sa-și puna cat mai puține intrebari, sa-și abandoneze familia și rostul din sat pentru un colț indepartat din vreun land german sau vie franțuzeasca. Italia, Spania, Anglia, Germania, Franța sunt…

- "Ca urmare a rapoartelor tulburatoare despre situația precara cu care se confrunta posibile sute de mii de lucratori transfontalieri și sezonieri din UE, europarlamentarii vor dezbate cu Josip Aladrovic, ministrul Muncii din Croația, Nicolas Schmit, Comisarul pentru locuri de munca și drepturi sociale…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 8 decese din cauza COVID-19. Toți cei decedați sufereau și de alte afecțiuni, printre care insuficiența cardiaca și obezitate.Citește și: Raed Arafat, reactie la anularea amenzilor date in timpul starii de urgenta: 'Pierdem anumite unelte in acest…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si europarlamentarul Dragos Pislaru au dezbatut, miercuri, in cadrul unei sedinte a Celulei executive de criza a formatiunii, masurile propuse in Planul PLUS de relansare economica post-criza COVID-19, pe termen scurt si mediu, care vor fi transmise Guvernului Orban.…