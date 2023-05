Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au analizat undele seismice care trec prin nucleul Planetei Roșii, folosind datele prelevate de misiunea InSight a agentiei spatiale americane NASA, arata un studiu publicat saptamana aceasta, relateaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Astfel, a reieșit faptul ca Marte are un nucleu…

- Organizația Mondiala a Sanatații supravegheaza indeaproape o noua varianta a coronavirusului, Arcturus, care este la originea unui nou val de Covid-19 in India, transmite Euronews. XBB.1.16, cunoscuta sub numele Arcturus – numele celei mai stralucitoare stele din emisfera celesta nordica – a fost detectata…

- Nivelul global al marilor crește intr-un ritm mai mult decat dublu fața de cel inregistrat in primul deceniu de masuratori, in perioada 1993-2002, și a atins un nou record anul trecut, a anunțat vineri Organizația Meteorologica Mondiala, avertizand ca ace

- Meteorologii atrag atenția ca lumea s-ar putea confrunta cu temperaturi record in acest an din cauza fenomenului EL Nino care a revenit. Asta inseamna și fenomene extreme, iar seceta creaza probleme din ce in ce mai mari și in agricultura.

- Specialiștii de la NASA au analizat imagini din satelit pe o perioada de 30 de ani și au constatat ca in acest timp nivelul oceanelor lumii a crescut cu peste 9 centimetri. Cu alte cuvinte, nivelul oceanului crește cu trei zecimi de centimetru pe an. In viitor, tendința se va inrautați. Pana in 2050,…

- Banii chiar cumpara fericirea, iar corelatia se extinde cu mult dincolo de pragul salarial de 75.000 de dolari pe an, care a fost considerat limita superioara pentru a avea un impact, potrivit unei echipe de oameni de stiinta, inclusiv psihologul laureat al Premiului Nobel care a introdus ideea unui…

- O parte dintre cele mai mari orașe din Asia ar putea fi inundate pana in 2100, din cauza creșterii nivelului marii, potrivit unui nou studiu care ia in calcul atat impactul schimbarilor climatice, cat și fluctuațiile naturale ale oceanelor, scrie CNN . Nivelul marilor a crescut deja din cauza temperaturilor…

- Ghetarul Thwaites are aproximativ dimensiunea Floridei si este situat in Antarctica de Vest. O parte din ceea ce il tine in loc este un platou de gheata care ajunge pana la suprafata oceanului. Platforma actioneaza ca un dop de pluta, mentinand ghetarul ancorat de uscat si oferind o aparare importanta…