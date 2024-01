Un „genocid cultural”? Care dintre siturile de patrimoniu din Gaza au fost distruse Aproape 200 de situri de importanța istorica au fost distruse sau avariate in cadrul raidurilor aeriene israeliene asupra fașiei palestiniene in ultimele 100 de zile. Un port antic datand din anul 800 i.Hr., o moschee care gazduia manuscrise rare și una dintre cele mai vechi manastiri creștine din lume sunt doar cateva dintre cele cel puțin 195 de situri de patrimoniu care au fost distruse sau deteriorate de la inceputul razboiului Israelului impotriva Gaza, pe 7 octombrie, potrivit unui ONG care documenteaza pagubele de razboi pe site-uri culturale, și citat de Al Jazeera. Eliminarea moștenirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

