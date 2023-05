Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022, dar va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne in data de 6 mai 2023, conform news.ro.De…

- Reprezentanții a peste 2.000 de companii de transport și transportatori, care dețin peste 45.000 de camioane, au inființat prima asociație din America de Nord ce reunește persoane fizice și intreprinderi din domeniul transporturilor și logisticii cu origini romanești și

- Incoronarea Regelui Charles al III-lea este un eveniment deosebit de important. Unii romani și-ar dori sa ajunga la Londra in aceasta perioada. Playtech Știri a efectuat o analiza și a aflat cat costa o camera de hotel si biletele de avion daca vrei sa mergi la incoronarea Regelui Charles. Iata cați…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, scrie The Sun , citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters.Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea in octombrie, conform…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, miercuri, cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza la Londra, prilej cu care a prezentat demersurile de imbunatatire a

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 20 – 25 februarie 2023, noi evenimente cultural-educative Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 20 – 25 februarie 2023, noi evenimente cultural-educative, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției, și pe site-ul…

- Biblioteca Județeana organizeaza vineri, 10 februarie, incepand cu ora 17.00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea romanului „Isus”, autor Eugen Cojocaru.„Romanul ISUS e o novatoare «restaurare» a Omului Isus cu Epoca Sa. Totusi, limbajul personajului principal si al discursului narativ se refera…

- Dupa incredibilul caz al Catincai Maria Nistor care a refuzat sa locuiasca intr-un apartament simplu din Londra și a facut solicitare spre Ministerul Afacerilor Externe pentru o alta locuința, iar ministerul i-a aprobat inchirierea unui apartament in centrul capitalei londoneze pentru care chiria lunara…