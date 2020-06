Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a denuntat joi "minciunile" lui John Bolton, fostul consilier pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, care publica in curand o carte plina de dezvaluiri despre presedintelui Statelor Unite si anturajul acestuia, informeaza AFP. "Este deopotriva…

- Guvernul american a angajat o actiune in justitie cu scopul de a bloca apaitia memoriilor lui John Bolton, o carte despre care editura fostului consilier al presedintelui american spunea, de rau augur, anuntand publicarea acestei lucrari ce se anunta exploziva pentru miliardarul newyorkez, ca ”aceasta…

- Nepoata lui Donald Trump se pregateste sa publice memorii care arunca "o lumina cruda asupra istoriei sumbre" a familiei presedintelui american, conform editurii unde va aparea cartea, relateaza AFP.Scrisa de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous…

- Nepoata lui Donald Trump se pregateste sa publice memorii care arunca "o lumina cruda asupra istoriei sumbre" a familiei presedintelui american, conform editurii unde va aparea cartea, relateaza AFP. Scrisa de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's…

- Nepoata lui Donald Trump va publica o carte de memorii deloc magulitoare despre el, ce va aduce ”o lumina cruda asupra istoriei întunecate” a familiei președintelui american, potrivit editurii sale, relateaza AFP și BBC.Scrisa de Mary Trump, ”Too Much and Never Enough: How…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui american Donald Trump, 74 de ani, va divulga o serie de lucruri ”infricoșatoare și explozive” despre liderul SUA intr-o carte care urmeaza sa fie publicata in curand, potrivit The Guardian.Persoane familiarizate cu proiectul spun ca va fi plin de povești…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti reteaua sociala Twitter ca "se amesteca" in alegerile prezidentiale din Statele Unite semnaland pentru prima data doua dintre mesajele sale pe platforma ca inselatoare, o amenintare pentru libertatea de exprimare, in opinia sa, noteaza AFP, citata de…

- ”TRUMP A ȘCOLIT, DIN NOU, INTREG MAPAMONDUL! Poate sunteți la curent cu afirmațiile de ieri, ale Președintelui SUA, referitoare la posibilitatea de a ne injecta dezinfectanți, și la aceea de a ne trata cu raze luminoase care sa treaca prin noi...”, susține medicul primar chirurg Adina Alberts.In…