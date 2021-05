Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți dintre romani cred ca drepturile animalelor salbatice sunt slab protejate sau aproape deloc, dar totuși nu sunt de acord cu interzicerea vanatorii sau cu desființarea gradinilor zoologice, potrivit unui sondaj IRES, realizat la cateva zile dupa omorarea ursului Arthur. Atunci cand sunt…

- Gaștele canadiene, oile, pisicile salbatice, ratonii, coati și nandu de la Gradina Zoologica din Timișoara sunt mutați. Animalele ajung in custodie pe o perioada nedeterminata la Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” din Ploiești-Gradina Zoologica Ploiești.

- Dupa o prima preselecție ratata, Catalin Potecaru a revenit in ediția 14 a seoznului 9 de la Chefi la Cuțite in fața lui Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Catalin Dumitrescu. De data aceasta, a profitat de ocazia oferita.

- Dupa consilierul local PSD care se lauda ca rezolva problemele de munca ale lugojenilor, dar in realitate facea bani frumosi trimitand oamenii la munca peste granita, a venit randul functionarilor din primarie sa se faca de ras. In loc sa isi bata capul si sa caute investitori, angajatii din Primaria…

- Introducerea unor pașapoarte de vaccinare in acest moment ar insemna o discriminare pentru cei care vor sa se vaccineze și nu pot, spune premierul Florin Cițu: „Pana in momentul in care vom da șansa tuturor...

- Consiliul local al Municipiului Targu Mures, intrunit vineri, 12 martie, in sedinta extraordinara, a aprobat proiectul privind demararea, de catre Municipiul Targu Mureș, a procedurilor necesare incheierii unor contracte de prestari servicii privind recoltarea și/ sau relocarea exemplarelor din speciile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a declarat impotriva uciderii, torturarii sau traficarii animalelor salbatice, pe care le-a calificat drept „acte reprobabile” care trebuie pedepsite conform legii „fara nicio ezitare”.

