Un fotomodel din Germania, atacat de un leopard în timpul unei ședințe foto O femeie în vârsta de 36 de ani a fost ranita grav de un leopard în timpul unei ședințe foto la un așezamânt pentru animale din estul Germaniei. Atacul s-a soldat cu rani grave la cap, fotomodelul fiind transportat la spital, potrivit poliției locale citate de BBC. Cel mai probabil, echipa lucra la un clip publicitar.



Femeia, care se declara a fi o iubitoare de animale, a fost atacata în timpul ședinței foto de la un adapost pentru cei doi leoparzi Troy și Paris. Incidentul a fost urmat de o falsa alarma potrivit careia leopardul agresiv ar fi fugit și se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un model in varsta de 36 de ani a fost atacat si mutilat de un leopard in timpul unei sedinte foto la un azil pentru animale din estul Germaniei. Femeia, caracterizata ca iubitoare de animale si model, a suferit rani grave la cap atunci cand se afla intr-un tarc cu doi leoparzi, Troy si Paris.…

- Intemperiile violente abatute asupra Germaniei, care au provocat inundatii si prabusirea unor locuinte, au facut cel putin 19 morti, potrivit unui nou bilant stabilit joi de catre autoritatile locale, informeaza AFP. Autoritatile din districtul Euskirchen (Renania de Nord-Westfalia) au…

- Peste 50 de persoane sunt date disparute in urma ploilor abundente și a inundațiilor. Un bilanț care ar putea crește, potrivit autoritaților. Bilanțul fenomenelor extreme care au lovit vestul Germaniei continua sa se agraveze. Autoritațile au anunțat joi, 15 iulie, ca cel puțin 19 persoane și-au pierdut…

- Autoritatile franceze au testat un taximetru zburator cu doua locuri si fara pilot pe un aeroport din Paris, potrivit www.prnewswire.com . Volocopter a fost primul partener de vehicule și operațiuni pentru lansarea sucursalei industriale de mobilitate aeriana urbana la Paris. Acum compania intenționeaza…

- Politia a fost chemata joi sa calmeze spiritele intr-un oras din vestul Germaniei, unde peste 100 de persoane care doreau sa intre la o piscina in aer liber formasera o coada imensa, informeaza dpa. Circa 150 de persoane s-au asezat la coada la piscina din Kaiserslautern, care isi atinsese…

- Un barbat s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal o femeie, joi dimineata, in fata tribunalului districtual din orasul Celle, situat in nordul Germaniei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei locale, transmite Agerpres.Incidentul s-a petrecut in intervalul 10:00-10:20 ora locala (08:00-08:20 GMT),…