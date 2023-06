Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, se afla intr-o vizita in China, noteaza Noi.md In cadrul vizitei sale, acesta a oferit un interviu pentru Beijing Daily in care a dezvaluit scopul vizitei sale. Lucinschi a declarat ca, de-a lungul timpului, China și Moldova au stabilit o relație…

- Antrenorul Simone Inzaghi, care risca sa fie dat afara in aprilie, este astazi elogiat de italieni și de lumea intreaga. A resuscitat-o pe Inter Milano și a avut un sfarșit de sezon excelent, surprinzandu-l in finala pe Guardiola. Grație lui, nerazzurii s-au ridicat la rivalilor, uneori depașindu-i.…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul lui Manchester City, a prefațat finala Champions League cu Inter Milano. Manchester City - Inter, finala Champions League, are loc sambata, de la ora 22:00, pe stadionul Ataturk din Istanbul. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima…

- Surpriza! Cu cine va ține Marcel Ciolacu in finala Champions League, dupa infrangerea suferita de Real MadridPresedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a marturisit ca in finala Champions League va tine cu Inter Milano, dupa ce Manchester City a invins-o pe Real Madrid, in semifinale, anunța…

- Cristina Ciobanașu a vorbit pentru prima data public despre desparțirea de Vlad Gherman. Ce spune actrița despre perioada de suferința care a urmat dupa ruptura. A recunoscut abia acum ce s-a intamplat de fapt.

- Anitta, una dintre cele mai apreciate cantarețe, va concerta la Istanbul, pe 10 iunie, inaintea finalei UEFA Champions League, Manchester City - Inter (ora 22:00). UEFA a anunțat ce le-a pregatit fanilor inainte de marele meci. Iar pe lista artiștilor se afla și Anitta, o artista din Brazilia. Anitta…

- Inter a invins-o pe AC Milan, 2-0, in manșa tur a semifinalelor Champions League. Golurile partidei au fost marcate de Edin Dzeko și Henrikh Mkhitaryan. Manșa retur este programata marți, 16 mai. AC Milan – Inter 0-2 Min. 90+4. Final de meci! Min. 64: Bara pentru Milan! Tonali a lovit stalpul din dreapta…

- Tuturor ni s-a intamplat, macar o data in viața sa vrem sa mancam paine pe care o avem in bucatarie de mai mult de o zi și sa observam, cand desfacem punga, ca este mucegaita. Așa-i ca te-ai intrebat oare ce se intampla daca ai consuma o felie de paine cu pete de mucegai?! Iata ce spun specialiștii.