Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei OH Leuven, Sofian Kyine, a suferit un accident rutier grav joi seara, informeaza rtbf.be. Kyine conducea cu o viteza de peste 200 de kilometri pe ora pe un drum pe care limita era de 90 km/h, in momentul in care a pierdut controlul volanului. Vehiculul s-a ciocnit violent de un sens…

- Fotbalistul echipei OH Leuven, Sofian Kyine, a suferit un accident rutier grav joi seara, informeaza rtbf.be.Kyine conducea cu o viteza de peste 200 de kilometri pe ora pe un drum pe care limita era de 90 km/h, in momentul in care a pierdut controlul volanului. Vehiculul s-a ciocnit violent de un…

- Marius Niculae a fost coleg la Sporting Lisabona cu Cristiano Ronaldo și a dezvaluit ca starul portughez a invațat de la el primele lecții despre ceea ce inseamna pregatirea fizica. Jucatorul roman a povestit și care era concursul pe care il caștiga fara probleme. Marius Niculae, „profesorul” lui Cristiano…

- "Niciunul dintre functionari, niciunul dintre politistii de securitate privata nu a luat nicio masura pentru a deschide usa migrantilor care se aflau inauntru unde era un incendiu", a declarat procurorul specializat in drepturile omului Sara Irene Herrerias Guerra intr-o conferinta de presa, a doua…

- Ref Support UK, o organizație dedicata pregatirii, dezvoltarii și sprijinului arbitrilor de fotbal care militeaza pentru eradicarea actelor reprobabile pe terenul de joc, a difuzat o filmare de la un meci dintr-o liga de amatori, cu o bataie care implicat toți jucatorii, dupa ce centralul a dictat un…

- Junior Tallo, un internațional ivorian in varsta de 30 de ani, semneaza cu FC Botoșani. Fundașul central cu 8 selecții in naționala Coastei de Fildeș a ajuns in Romania și s-a ințeles cu formația lui Valeriu Iftime. Liber de contract din ianuarie, cand s-a desparțit de Ujpest, Junior Tallo și-a gasit…

- Petrolul strange meciurile slabe, foarte slabe, ajungand chiar la nivelul ridicolului. Dupa un astfel de meci, pe care l-a inceput, practic, de la 0-2, pentru ca dupa nici o jumatate de ora sa fie, deja, 0-3 (!!!), multe nu au mai ramas de spus. O infrangere usturatoare, greu de comparat, ca dimensiune,…