- Justitia spaniola l-a trimis luni la inchisoare pe fostul trezorier al partidului la putere in Spania Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de inchisoare pentru coruptie intr-un proces care obliga guvernul sa se confrunte cu o motiune de cenzura, relateaza AFP. Fostul trezorier al Partidului…

- Principalul partid de opozitie din Spania, Partidul Socialist, a anuntat vineri ca a depus o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, pe fondul unui dosar de coruptie in care ar fi implicat partidul de guvernare, relateaza site-ul agentiilor Bloomberg si Reuters.

- Guvernul spaniol a recunoscut luni puterile presedintelui ales al Cataloniei Quim Torra, insa refuza sa valideze alcatuirea Executivului regional, prelungind de facto tutela Madridului in regiune, relateaza Reuters. Quim Torra, ales lunea trecuta presedinte al Generalitat, a anuntat sambata alcatuirea…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa mentina Catalonia sub tutela Madridului din cauza numirii in executivul local a unor personalitati aflate in prezent in detentie sau in exil, a relatat duminica publicatia spaniola El Pais, citata de Reuters. Quim Torra, ales luni la presedintia executivului…

- Noul presedinte al Cataloniei, separatistul Quim Torra, si-a preluat functia joi, la Barcelona, fara sa jure credinta Constitutiei spaniole, ci doar ”vointei poporului catalan”, relateaza AFP. Niciun reprezentant al Guvernului central nu a asistat la aceasta ceremonie, o marturie a tensiunilor puternice…

- Apelul sindicatelor si al organizatiilor feministe, lansat cu ocazia zilei internationale a drepturilor femeii, are ca obiectiv apararea egalitatii salariale si sa denunte hartuirea si violenta impotriva femeilor.Mobilizarea a inceput miercuri la miezul noptii prin concerte cu cratite in…