- Kira Hagi, fiica legendarului Gheorghe Hagi, a bifat o noua reușita pe plan profesional. Tanara actrița a dublat vocea unui personaj in același serial animat cu Michelle Obama, soția fostului președinte al Americii, Barack Obama. Kira Hagi, dupa succesul filmului „Martha și George” de pe scena Teatrului…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca moartea printului Philip reprezinta o pierdere "de neinlocuit" pentru Marea Britanie, in timp ce Barack Obama a omagiat trecerea dincolo, la 99 de ani, a unui "sot devotat", transmite AFP. "Lumea este in doliu dupa decesul printului…

- Ar trebui Donald Trump sa se implice în depașirea reticenței fața de vaccinurile anti-Covid, în special în tabara republicana? Casa Alba crede asta, dar nu intenționeaza sa-l implore pe fostul președinte, potrivit AFP.Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama:…

- Patru foști președinți americani se implica intr-o campanie in favoarea vaccinarii anti-COVID. Este vorba de Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton și Jimmy Carter. Cei patru apar in doua clipuri ale campaniei naționale de informare a populației in privința vaccinarii. Aceștia sunt prezentați 4…

- Fostii presedinti americani Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton si Jimmy Carter pot fi vazuti in doua noi mesaje de interes public (PSA) care promoveaza vaccinarea impotriva maladiei COVID-19 alaturi de sotiile lor, fostele prime doamne ale Statelor Unite Michelle Obama, Laura Bush, Hillary…

- Cei doi caini lupi aparținand președintelui Joe Biden și primei doamne Jill Biden au fost mutați de la Casa Alba la reședința familiei Biden din Delaware saptamana trecuta dupa un episod de agresivitate pe care l-ar fi avut cel mai tanar dintre aceștia - Major, potrivit unor surse citate de CNN .Major,…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…

