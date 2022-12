Stiri pe aceeasi tema

- In Sectiunea Document, puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale lui Iulian Cretu.Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale,…

- Conform primei declaratii de avere, depusa in februarie 2021, Selim Ebru nu are niciun bun imobiliar sau mobil Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor…

- „Din pacate, nu intotdeauna lucrurile care se intampla la nivelul ANAF-ului sunt pozitive. Doi inspectori de la Antifrauda Deva au considerat ca in partea de vest a Romaniei evaziunea fiscala s-a terminat. Acesti indivizi, ca nu-i pot numi inspectori antifrauda s-au dus in luna octombrie si au dat 4…

- Toni Grebla, prefectul Capitalei, anunta ca dupa ce va fi sesizat oficial de catre Agentia Nationala de Integritate, va ataca in contencios administrativ dispozitiile prin care primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a numit manager de proiect si cele referitoare la acordarea unor sporuri. Intr-o…

- Rares Andrei Macovei nu are terenuri sau case in posesie Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile…

- Un cutremur s-a produs luni seara, in Romania, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul a avut loc luni seara, in ziua de 17 Octombrie 2022, la ora 20:12:01 (ora locala a Romaniei), in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU.Cutremurul a inregistrat magnitudinea…

- Bacauanul Viorel Toma, fost șef al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, va fi cercetat penal, pentru ca a favorizat propria sa angajare pe un post „calduț” in cadrul instituției. Agenția Naționala de Integritate a anunțat azi ca l-a dat pe mana procurorilor pe reprezentantul ALDE Bacau. „In…

- Ca venituri, in declaratia completata in anul 2022, Bianca Madalina Burlacu a declarat 10.100 lei de la BRD Group Societe Generale Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din…