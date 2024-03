Stiri pe aceeasi tema

- Ginerele lui Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei, se numește Șerban Andrei și este consilier local la Sectorul 5, potrivit informațiilor din presa. El este casatorit din 2018 cu Ana Maria, fiica edilului, și au impreuna doi copii.

- Cristian Popescu Piedone, edil al Sectorului 5 și viitor candidat la Primaria Capitalei, a lansat un atac foarte dur la adresa Agenției Naționale de Integritate, dupa ce instituția l-a acuzat pe politician de conflict de interese, riscand sa nu mai poate ramane in funcție și nici sa candideze.

- Video | Piedone da de pamant cu directorii din primarie dupa ce a vazut lucrarile din teren Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a rabufnit, pe Facebook, dupa ce, aflat pe teren sa verifice unele lucrari, a vazut ceea ce nu se aștepta. Și nu a ezitat sa-i traga la raspundere pe directorii…