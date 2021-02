Stiri pe aceeasi tema

- In cazul fostului preot al Bisericii cu Luna instanța a pastrat pedeapsa de 9 ani de inchisoare pronunțata de Tribunalul Bihor in cel mai mare dosar de evaziune fiscala din Bihor. La fel ca și asociatul sau, Kallos Lorand.

- Fostul preot al Bisericii cu Luna din Oradea, Ovidiu Pop a fost trimis in judecata in iulie 2014, alaturi de asociatul sau la firma Varadia Bussines, Kallos Lorand, acuzati ca ar fi pus pe picioare o retea evazionista. Aceștia cumparau carne de la macelarii din Ungaria in numele unor firme fantoma,…

- Politistii Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale au prezentat-o pe femeia de 31 de ani unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Oradea, care a emis pe numele acesteia o ordonanța de reținere pentru 24 de ore.Femeia a fost incarcerata in Centrul de Retinere…

- Interlopul oradean Carmen Mihai Pandel, 48 de ani, condamnat definitiv marti, 26 ianuarie, la 8 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala din afaceri intracomunitare cu alimente, a disparut inainte sa fie incarcerat, informeaza Bihoreanul. Barbatul a fost dat in urmarire nationala si in…

- Tanara italianca in varsta de 21 de ani care a dat de pamant cu bebelușul ei in varsta de numai doua luni la un hotel din Timișoara, pe 23 mai 2020, a fost condamnata la patru ani și șase luni de inchisoare pentru tentativa de omor, potrivit Adevarul . Sentința nu este definitiva. Femeia a nascut la…

- O vanzatoare din Arad a fost concediata dupa ce a ramas insarcinata in timp ce se afla in concediu maternal. Femeia a contestat in instanta decizia, iar judecatorii i-au dat castig de cauza. Tribunalul Arad a pronuntat, la finalul lunii noiembrie 2020, o prima sentinta intr-un dosar in…

- Conform procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, inculpata, din Arges, domiciliata in Constanta, este acuzata de delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de falsJudecatorii de la Curtea de Apel Constanta au anuntat ieri sentinta finala luata in cazul constantenilor…

- Kovacs Cristian Szilard a fost condamnat la 7 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, Dorel Craciun si Nicolae Sorin Rus au primit o pedeapsa de cate 7 ani de detentie, Milan Valentin Isai va sta 6 ani dupa gratii, iar Pojega Marian Dorin Pojega a fost condamnat la 5 ani de detentie. Conform Bihoreanul,…