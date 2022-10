Stiri pe aceeasi tema

- Un fost premier al Suediei, Stefan Lofven, a fost ales președinte la Partidul Socialistilor Europeni. Partidul Socialistilor Europeni (PES) și-a ales noul președinte in ziua de 14 octombrie 2022. Congresul PSE se desfașoara la Berlin in perioada 14 – 15 octombrie 2022. Stefan Lofven preia funcția de…

- Un fost premier al Suediei, Stefan Lofven, a fost ales președinte de catre socialiștii europeni. Partidul Socialistilor Europeni (PSE) și-a ales noul președinte in ziua de 14 octombrie 2022. Reuniunea PSE s-a desfașurat la Berlin. Stefan Lofven preia funcția de președinte de la Serghei Stanisev (Bulgaria),…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni (PES Congress), in cadrul caruia social-democratii europeni vor vota o rezolutie pentru sustinerea ferma a aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Potrivit PSD, rezolutia transmite…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. „Administrațiie…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut, miercuri, chiar in ședința de guvern, o noua gafa. El a numit-o pe Ursula von der Leyen „președintele Consiliului Europei”. De fapt, von der Leyen este președintele Comisiei Europene. Ursula von der Leyen este președintele Comisiei Europene, numita de șefii de stat sau…

- Liz Truss a devenit, marti, noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri la Castelul Balmoral, cu regina Elizabetha a II-a, care i-a cerut sa formeze un Guvern, relateaza BBC News. Aceasta intalnire cu regina la Balmoral face parte din procesul oficial prin care Liz Truss a devenit premier.…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa, citata de Agerpres. Zelenski l-a demis pe Hryhoriy Halahan din functie si l-a numit in locul sau pe Viktor Horenko. General…