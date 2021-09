Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofițer al CIA, care a pretins ca este prima persoana care a numit pandemia de COVID-19 drept „o farsa”, a murit tocmai dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și s-a luptat timp de aproape o luna cu boala in spital, noteaza The Independent.

- Un barbat din Italia si-a tatuat pe mana un cod QR cu care le arata celor din jur ca nu are coronavirus și astfel are acces mai usor in magazine, cafenele, restaurante si oriunde trebuie sa demonstreze ca este imunizat. Atunci cand este scanat, codul QR arata pasaportul verde COVID-19. Un cunoscut tatuator,…

- Pentru a putea asista la meciurile de la US Open, turneu de tenis care incepe saptamana viitoare, spectatorii trebuie sa fie vaccinati, conform unei decizii a Primariei din New York. Federatia Americana de Tenis (USTA) a anuntat ca, dupa dispozitia Primariei din New York, “o dovada a vaccinarii impotriva…

- Sotia premierului Boris Johnson, Carrie Johnson, a facut a doua doza de vaccin impotriva Covid-19. Carrie Johnson le indeamna pe femeile insarcinate sa se imunizeze anti-coronavirus. “Tocmai ce mi s-a facut a doua doza de vaccin si ma simt minunat! Stiu ca multe femei insarcinate sunt ingrijorate cu…

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19. Potrivit contactmusic.com., Consiliul…

- Obezitatea ramane in continuare boala secolului. La nivel mondial, numarul celor care sufera de obezitate s-a triplat fața de anul 1975, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Vestea buna este ca oamenii de știința au identificat o grupa rara de variante de gene care ii protejeaza pe oameni de…

- Organizatorii Cupei Mondiale din 2022 au anunțat ca doar fanii vaccinați vor putea participa la meciuri. Vestea buna este ca va fi permis accesul fanilor la 100% din capacitatea stadioanelor.Turneul din Qatar va avea loc in noiembrie 2022, iar FIFA a dat asigurari ca stadioanele vor fi pline la eveniment.…

- Masurile anti-covid vor fi inasprite la Sankt Petersburg, unul dintre cele 11 orase gazda ale turneului de fotbal Euro-2020, in incercarea de a opri o revenire a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, au anuntat, luni, autoritatile din cel de-al doilea oras ca marime din Rusia, informeaza…