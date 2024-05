Stiri pe aceeasi tema

- Management defectuos și schimbator, lipsa de indicatori de performanța, terenuri nevalorificate, un grad redus de realizare a investițiilor și infrastructura portuara, rutiera și feroviara invechita sunt cateva dintre problemele descoperite de Curtea de Conturi care a realizat un audit la Portul Constanța,…

- PSD Prahova a incercat sa-l blocheze pe baronul Iulian Dumitrescu sa candideze la șefia Consiliului Județean insa nu a avut sorți de izbanda. Organizatia judeteana Prahova a PSD a decis sa conteste in instanta decizia Biroului Electoral Judetean de a accepta candidatura presedintelui PNL Prahova, Iulian…

- Printre cei care și-au anunțat candidatura la Primaria Calarași se numara și o apropiata a baronului PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, dar candideaza din partea USR. Presedinta organizatiei judetene USR Calarasi- Amelia Giurcan, și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al municipiului resedinta…

- Fiul unui fost deputat pare a fi abonat la bani publici. Vorbim despre Bogdan Solcanu, fiul fostului senator PSD Ion Solcanu, care caștiga pe banda rulanta contracte cu primariile din țara. Multe dintre acestea sunt acordate prin incredințare directa! Fiul fostului deputat Ion Solcanu, abonat la bani…

- Bugetul Primariei Capitalei, instituție condusa de Nicușor Dan, a fost prejudiciat masiv, conform unui raport de audit al Curții de Conturi. Un raport de audit al Curții de Conturi releva faptul ca bugetul Primariei Capitalei a fost prejudiciat cu suma totala de 4.156.827 lei. Raportul mai arata ca…

- Auditul asupra situațiilor financiare ale ANI raportate de catre Agenția Naționala de Integritate pentru anul 2022 a relevat erori semnificative. In urma unui audit efectuat de Curtea de Conturi asupra situațiilor financiare raportate de catre Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru anul 2022,…

- Mandatul traseistului politic și fost ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, de președinte interimar al PNL Prahova a expirat inainte de a incepe, dintr-un motiv destul de simplu. Punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a președintelui PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, pentru o mita de 3,2 milioane…

- Este o zi decisiva pentru Iulian Dumitrescu! Președintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova se va prezenta in fața instanței pentru a contesta masura sechestrului impusa de procurorii DNA in dosarul in care e cercetat pentru luare de mita si fals in declaratii. Dumitrescu a primit interdicție de a-și…