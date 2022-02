Stiri pe aceeasi tema

- Victor Vlad Grigorescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Cioloș, in perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la plata unei amenzi penale de 48.000 de lei, intr-un dosar in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Doua dosare penale sunt pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) dupa Congresul PNL, din 25 septembrie 2021, potrivit raspunsului instituției la o interpelare facuta de senatoarea Diana Șoșoaca. In raspunsul semnat de procurorul general Gabriela Scutea se arata ca…

- „In baza art. 16 alin. (1) litera 1) Cod procedura penala, achita inc. Popescu Tariceanu Calin pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297 alin. (1) Cod Penal.In baza art. 16 alin (1) litera b) teza I Cod procedura penala, achita inc. Popescu Tariceanu Calin pentru complicitate…

- „Cand a candidat, Laura Codruța Kovesi avea acel grad inalt de Parchet General. Dupa cererea ei (de obținere a gradului profesional - n.red.), CSM a refuzat-o, apoi a atacat decizia la Curtea de Apel București. Acum, Curtea Suprema a zis nu. Asta inseamna ca, daca maine ar vrea sa candideze , nu ar…

- nalta Curte de Casatie si Justitie a fixat pentru 15 decembrie primul termen la care va lua in discutie acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de fostul ministru al Energiei din Guvernul condus de Dacian Ciolos, Victor Grigorescu, cu procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Calin Popescu Tariceanu ar putea fi achitat dupa ce un procuror de la Parchetul General a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie acest lucru. Fostul președinte al Senatului era acuzat de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati…