- Un fost guvernator rus, care l-a dat in judecata pe presedintele Vladimir Putin pentru a contesta destituirea sa la inceputul anului 2020, a decedat din cauza COVID-19, au informat vineri autoritatile regiunii pe care a condus-o, potrivit AFP, potrivit Agerpres. Mihail Ignatiev, fostul guvernator…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Potrivit unui sondaj publicat, joi, de Centrul Levada, mai mulți ruși aproba raspunsurile responsabililor locali in lupta contra noul coronavirus decat raspunsurile guvernului federal și ale lui Vladimir Putin . Intr-un discurs pe tema pandemiei, la inceputul lunii, Vladimir Putin și-a delegat puterea…

- Curtea Suprema a Rusiei a decis ca este ilegal sa se discute in public „știri false” cu privire la pandemia Covid-19, in plus de a fi publicate. In fața neincrederii publicului cu privire la rata de infectare relativ scazuta din țara, Rusia a facut difuzarea de false informații privind Covid-19 pasibila…

- Rusia a anuntat sambata ca bilantul deceselor provocate de noul coronavirus in tara a crescut la 313, o crestere peste noapte de 40, un nou record al cresterii zilnice de noi cazuri. Autoritatile au raportat 4.785 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, ridicand numarul total la 36.793. Presedintele rus…

- Vladimir Putin a amanat, pe ultima suta de metri, parada militara organizata anual in Piața Roșie din Moscova, pe 9 mai, de Ziua Victoriei, scrie The Moscow Times.La inceputul lunii, președintele Rusiei era ferm pe poziție - la fel ministrul rus al apararii și cel al afacerilor externe: parada nu va…