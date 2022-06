Stiri pe aceeasi tema

- Josef Schutz, cea mai in varsta persoana acuzata de crime naziste, a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in Germania. Josef Schutz, un fost gardian al unui lagar de concentrare, in varsta de 101 ani, nu și-a exprimat niciun regret in timpul numeroaselor audieri. „Complice la mii de crime”…

- Cunoscuta ca „mama Polidinului”, supraviețuitoare a Holocaustului și unul dintre cei mai apreciați cercetatori romani in domeniul medical, Sylvia Hoisie a murit la varsta de 94 de ani. Va fi inmormantata vineri, 27 mai, la Cimitirul Evreiesc din Iași. Plecarea in eternitate, la varsta de 94 de ani, a…

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- La 28 februarie, potrivit anchetei procuraturii, Sisimarin a ucis un barbat neinarmat care mergea pe bicicleta pe marginea unui drum in localitatea Ciupohovka.Dupa un atac al armatei ucrainene, coloana din care facea parte Sisimarin a fost distrusa, iar inculpatul, in compania altor patru militari,…

- Germania a adus din Ucraina 47 de supravietuitori evrei ai Holocaustului care au nevoie de ingrijire, relateaza joi DPA.

- Detaliile șocante in cazul dublei crime de la Botoșani nu se opresc sa apara. O tanara, in varsta de 13 ani, este banuita ca ar fi ucis o femeie, in varsta de 82 de ani, și pe fiica ei, in varsta de 54. Mama fetiței considera ca nu a greșit cu nimic și ca fiica ei nu ar putea face niciodata un asemenea…