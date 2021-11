Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- 50 de concentratoare de oxigen au ajuns in acesata dimineața din Polonia. Acestea au fost oferite de statul polonez la cererea autoritaților romane prin Mecanismul European de Protecție Civila. Toate vor ajunge la Spitalul Lețcani din Iași care inca de aseara a internat primii 20 de pacienți cu Covid-19,…

- Situația devine critica in spitalele de pediatrie din Bucuresti care la aceasta ora sunt pline de copii infectati cu SARS-COV-2, iar doctorii au ajuns in situatia in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare, a declarat, medicul Mihai Craiu la Digi24.ro. El a precizat ca parinții copiilor…

- Guvernul grec a decis sa elimine restricțiile pentru persoanele vaccinate impotriva coronavirusului, inclusiv in zonele din categoria roșie cu o incidența ridicata a infectarilor, anunța Ekathimerini. Incepand de sambata vor fi eliminate interdicția de deplasare pe timpul nopții și cea legata de concertele…

- Romania inregistreaza, marți, 5 octombrie un numar record de infectari. Premierul Cițu a anunțat, in discursul pe care l-a susținut la moțiunea de cenzura care il vizeaza, care este numarul de infectari cu Covid-19 de marți, 5 septembrie, inaintea raportarii oficiale. Astfel, Romania a atins pragul…

- Spitalele Malaxa si Sfantul Ioan din Capitala vor deveni, in aceasta saptamana, unitați exclusiv COVID, a anunțat, marți, ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Atilla. Spitalul Malaxa are 100 de paturi, din care 9 paturi sunt de ATI si 40 de paturi cu oxigen, iar Spitalul Sfantul Ioan are 200 de paturi,…

- Directia de Sanatate Publica a dispus o serie de masuri in Centrul de Primire a Copilului in regim de Urgenta din cadrul DGASPC Buzau, unde a izbucnit un focar de coronavirus. Au fost depistate 13 cazuri, unul la test PCR si 12 la testele rapide. DSP a dispus de urgența o dezinfectie terminala in intreaga…