- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat orașul Bakhmut, aflat pe linia frontului, a anunțat marți biroul sau, conform Reuters. Biroul a precizat ca, in timpul vizitei la Bakhmut, scena unora dintre cele mai grele lupte din estul Ucrainei din ultimele saptamani, Zelenski s-a intalnit cu reprezentanți…

- Președintele Poloniei, a vorbit cu un farsor rus care pretindea a fi președintele Franței, Emmanuel Macron in noaptea in care o racheta a lovit un sat din apropierea graniței cu Ucraina, a declarat marți biroul lui Andrzej Duda, potrivit Reuters . Este pentru a doua oara cand farsorii ruși au reușit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters. „Nu vom permite Rusiei sa aștepte și sa iși consolideze forțele”,…

- Intr-un moment in care Rusia avertizeaza privind escaladarea razboiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron subliniaza luni ca exista in continuare perspectiva pacii in regiunea, dar decizia va aparține poporului și liderilor ucraineni, relateaza Reuters . „Exista perspectiva pacii, aceasta…

- Comentariile recente ale lui Emmanuel Macron cu privire la raspunsul francez in cazul unui atac nuclear rusesc asupra Ucrainei au atras criticile observatorilor și oponenților politici francezi, scrie Politico.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, controlate partial de fortele ruse, a relatat agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, a anuntat joi Kremlinul, transmit agentiile de presa internationale. ”Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…