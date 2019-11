Stiri pe aceeasi tema

- Fiul presedintelui american a reprodus astfel o identitate care circula de saptamana trecuta in presa apropiata extremei drepte si pe care AFP nu este in masura sa-l confirme. In mesajul sau postat pe Twitter, Donald Trump Jr il acuza ca a actionat impreuna cu "anti-Trump" si posteaza un link catre…

- Intitulata 'Istericii: modul in care progresistii se hranesc cu ura si vor sa ne reduca la tacere', cartea de 300 de pagini se deschide cu afirmatii in mod deliberat polemice. Donald Trump Jr. dedica cartea 'jalnicilor' - aluzie la expresia nefericita a lui Hillary Clinton, care, in timpul…

- Camera Reprezentantilor a votat, joi, o rezoluție care stabilește urmatorii pași ai procedurii de punere sub acuzare și destituire a președintelui american, Donald Trump, anunța CNN. Camera Reprezentanților a adoptat cu 232 de voturi pentru si 196 impotriva rezoluția care reprezinta inceputul unei noi…

- Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa."Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele",…

- Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa. "Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele", a…

- SMS-uri facute publice de democratii din Congres arata ca diplomatia americana i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze cu privire la Joe Biden si fiul acestuia Hunter Biden in schimbul unei intalniri ulterioare cu Donald trump, la Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.In…

- Presedintele Donald Trump a calificat scandalul ucrainean drept cea mai mare inselatorie din istorie, informeaza Agerpres. ”Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…