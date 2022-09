Un festival exclusivist

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pe 2021 al revistei aparute sub egida Editurii „Alma Mater” si patronate de Societatea Cultural-Stiintifica „Vasile Alecsandri” Bacau (parteneri: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau si filiala locala a Uniunii Scriitorilor din Romania) continua programul…

- * Revista de cultura și atitudine ,,Plumb”, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania (USR) a ajuns in aceasta luna la numarul 185, ceea ce inseamna aproape 15 ani și jumatate de apariție neintrerupta in peisajul revistelor culturale romanești. Așadar, sa-i dorim și pentru urmatorii ani,…

- Am avut onoarea și bucuria de a-l cunoaște pe cel care a fost directorul cu cea mai mare experiența, de 55 de ani, in tehnologia și managementul industriei chimice și petrochimice din Romania. Și indraznesc sa spun ca am simțit și prietenia lui. Este dr. ing. Virgiliu Bancila, cașunean prin origine,…

- Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Bailor Slanic” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune din Romania, in fapt, un jurnal istoric al stațiunii Slanic-Moldova, prezentat online in premiera, care acopera…

- Ștefania Zediu, Ramona Verman (ambele SCM Bacau) și Federica Apostol (CSM Bacau) pleaca astazi in Columbia, la Cali, gazda CM Under 20 Atletismul bacauan continua sa fie unul de nivel mondial. La propriu, nu doar la figurat. In urma cu nici doua saptamani, doi dintre cei opt atleți care au reprezentat…

- * Revista de cultura și atitudine ,,Plumb” (Iunie – Nr. 183), publicație care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania (USR), ne aduce aminte de ziua de 15 iunie și ni-l prezinta pe coperta, in medalion, pe Mihai Eminescu, langa a sa ,,Glossa”. Și tot despre vasta sa opera poetica și filosofica…

- Implinirea a 204 ani de la nașterea, in Bacau, a poetului și diplomatului Vasile Alecsandri a fost celebrata la biserica unde a fost botezat, pe 22 iunie 1818, Biserica „Precista”. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Societații Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat…