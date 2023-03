Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto american Tesla Inc. a anuntat duminica seara ca a decis sa taie preturile pentru Model S si Model X pe piata din SUA, cu 5.000 respectiv 10.000 de dolari, in incercarea de a stimula cererea pentru automobilele sale electrice, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai…

- Piața locala de incuietori smart va crește cu cca 10% in urmatorii 5 ani, potrivit estimarilor realizate de ASSA ABLOY Romania, filiala a grupului suedezo-finlandez cu același nume, dar și unul dintre jucatorii de top ai pieței de soluții de acces. Acest lucru va fi resimțit atat pe segmentul rezidențial,…

- “Tricoul de la Los Angeles Lakers al lui Kobe Bryant, purtat, din sezonul in care a fost MVP, a fost vandut cu 5,8 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect Bryant vandut vreodata laa licitatie si locul doi in topul celor mai valoroase tricouri de baschet vandute vreodata”, a notat Sotheby’s…

- Un tablou al pictorului flamand Anthony van Dyck, descoperit abandonat in hambarul unei ferme din Statele Unite si al carui precedent proprietar l-a cumparat cu suma de doar 600 de dolari, s-a vandut cu 3,1 milioane de dolari la o licitatie organizata saptamana trecuta de casa Sotheby's, informeaza…

- Un exemplar unic cu ilustratii ale "Fabulelor de La Fontaine", create de pictorul si ilustratorul francez din secolul al XVIII-lea Jean-Baptiste Oudry, a fost vandut, miercuri, la o licitatie a casei Christie's din New York pentru 2,7 milioane de dolari, anunta AFP. Aceasta piesa pretioasa pentru bibliofili…

- Romania a devenit, in 2022, cel mai mare importator de roșii din Turcia (in locul Rusiei), cu importuri in valoare de 65,2 milioane de dolari, in condițiile in care țara noastra deruleaza de cațiva ani Programul Tomata subvenționat de stat și al carui obiectiv consta tocmai in reducerea importurilor.…

- Un tricou al echipei Los Angeles Lakers purtat de Kobe Bryant de peste 25 de ori in sezonul 2007-2008, cand a caștigat premiul de cel mai valoros jucator, a fost scos la licitație la Sotheby's și se așteapta ca acesta sa ajunga la un preț de vanzare de pa

- Patru din cinci mașini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, in frunte cu Tesla, dar unii din industrie spun ca noile taxe ar putea zadarnici obiectivul țarii de a deveni prima care sa puna capat vanzarii de automobile pe benzina și diesel pana in 2025, potrivit Reuters.