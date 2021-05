Un fermier belgian a mutat accidental, cu doi metri, granița cu Franța ​Un fermier belgian a mutat cu mai mult de doi metri piatra de frontiera cu Franța, aparent din cauza faptului ca era deranjat de &"obstacolul&" aflat în calea tractorului sau, relateaza marți ziarul italian La Repubblica, citat de Rador.



Extinderea de facto a teritoriului belgian - raportata de presa locala a ambelor țari în cauza și preluata și de BBC - a fost descoperita de un pasionat de istorie în timp ce se plimba prin padurile de la granița franco-belgiana, în Bousignies-sur-Roc, o comuna în nord-estul Hexagonului.



